The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.05.2023
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2023
ISIN Name
CA01861C1095 ALLIANCE GROWERS O.N.
CA4238211078 HEMPFUSION WELLNES INC.
CA42967W1023 HIGH FUSION INC.
DE000A3H3LL2 VANTAGE TOWERS AG NA O.N.
FR001400BV89 PHARNEXT EO -,0001
US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2023
ISIN Name
CA01861C1095 ALLIANCE GROWERS O.N.
CA4238211078 HEMPFUSION WELLNES INC.
CA42967W1023 HIGH FUSION INC.
DE000A3H3LL2 VANTAGE TOWERS AG NA O.N.
FR001400BV89 PHARNEXT EO -,0001
US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50