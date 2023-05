DJ Evotec geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec geht über ihre Tochter Just eine langfristige Partnerschaft mit Sandoz für die sofortige Entwicklung und anschließende Herstellung mehrerer Biosimilars ein. Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für Sandoz zur nicht-exklusiven Einlizenzierung der proprietären J.Design-Technologie von Just - Evotec Biologics, teilte das Unternehmen mit. Just wird unmittelbar einen zweistelligen Millionenbetrag als Vorabzahlung erhalten sowie weitere zukünftige Zahlungenvon 640 Millionen US-Dollar, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen. Hinzu kommen Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe in Abhängigkeit vom Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2023 14:16 ET (18:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.