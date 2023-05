Berlin (ots) -Bundespräsident a.D. Joachim Gauck glaubt nicht, dass die AfD eine Regierung in Deutschland stellen wird. "Unser Land ist doppelt geimpft. Wir hatten die braune Diktatur und die rote Diktatur. In diesem Land werden diese Antidemokraten nie wieder die Macht bekommen", sagte Gauck in der ARD-Talksendung "maischberger". Der ehemalige Bundespräsident kritisierte die AfD deutlich: "Ich kann diese Rechtsaußenparteien nicht ab und speziell in Deutschland halte ich die für total verzichtbar."Gauck warnte bei "maischberger" davor, AfD-Wähler - insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern - pauschal zu verurteilen: "Nicht nur bei Wahlen, auch bei Umfragen, sieht man in Ostdeutschland gibt es noch eine etwas andere politische Kultur als in Westdeutschland", sagte der gebürtige Rostocker. Das habe nichts mit Charakter zu tun. "Die Ossis haben keinen schlechteren Charakter. Aber wir hatten eine kürzere Zeit, eine liberale Demokratie zu leben und als freie Bürger das Leben eigenverantwortlich zu gestalten." Deshalb gebe es Unterschiede im Wahlverhalten. Das sei "ein Problem von Transformationsgesellschaften", sagte Gauck."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5505371