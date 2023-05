VertiGIS erweitert sein Angebot in den USA und Kanada auf den Versorgungssektor mit speziell entwickelten Lösungen, die es Betreibern von Wasser-, Gas- und Stromversorgungsnetzen ermöglichen, ihre Netzdaten mit modernen Webanwendungen zu visualisieren, zu bearbeiten und zu integrieren.

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), hat 2018 das ArcGIS Utility Network eingeführt. VertiGIS Networks ist eine hochmoderne, von Grund auf neu entwickelte Produktlinie, die es Versorgungsunternehmen ermöglicht, ihre ArcGIS Utility Network-Daten sowohl in Webbrowsern als auch in nativen Apps mit Online- und Offline-Workflows zu visualisieren, zu verfolgen, zu analysieren und zu bearbeiten.

"ArcGIS Utility Network ist eine bewährte Grundlage für Versorgungsunternehmen, um ihre Netzdaten zu speichern und zu managen. Die Lösungen von VertiGIS Networks bieten den Endnutzern diese Grundlage durch moderne und leistungsfähige Webanwendungen, die die Arbeit mit komplexen Daten erleichtern", so Jeff Rashid, Director of Global Business Development Utilities and Telecommunications bei Esri.

"Wir freuen uns sehr, dass VertiGIS seine Lösungen auch in der Cloud anbietet. Das ermöglicht ein schnelles Bereitstellungsmodell, so dass kleine und mittlere Versorgungsunternehmen die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen und ihre Nutzer sofort von den Möglichkeiten des Utility Network profitieren können."

VertiGIS Networks stellt nicht nur eine hochmoderne Benutzererfahrung zur Verfügung, sondern kann auch den Austausch und die Synchronisierung von Daten der Versorgungsunternehmen zwischen GIS und SAP oder anderen Unternehmenssystemen automatisieren. Dies bedeutet, dass Versorgungsunternehmen doppelte Dateneingaben in ihren Systemen vermeiden und gleichzeitig eine hohe Qualität und Integrität in ihren jeweiligen Datenbanken sicherstellen. Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat die Lösung für die Integration in SAP S/4HANA zertifiziert.

Drew Millen, CTO bei VertiGIS, fügt hinzu: "Wir wollen sicherstellen, dass VertiGIS Networks den Endbenutzern einen nahtlosen Zugang zu präzisen, originalgetreuen Daten für ihre Arbeitsabläufe ermöglicht. Wir haben diesen Bedarf mit elegantem UX-Design und unseren Web- und Mobile-First-Strategien sowie mit den richtigen Back-Office-Integrationen abgedeckt, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt und aktuell sind."

Über VertiGIS

VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen für Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS) und Softwareentwickler. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die es Fachleuten in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ermöglichen, ihre Unternehmensprozesse mit räumlicher Managementtechnologie zu verbinden. Das Produktportfolio von VertiGIS, das von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endbenutzern auf der ganzen Welt genutzt wird, ist darauf ausgelegt, die Fähigkeiten der führenden GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte vertigis.com.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Location Intelligence und Kartierung, hilft seinen Kunden, das komplette Potenzial von Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Unternehmensergebnisse auszuschöpfen. Das im Jahr 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründete Unternehmen setzt seine Software in Hunderttausenden von Unternehmen weltweit ein, einschließlich Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support zur Verfügung stellen. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

