Das kanadische Wasserstoff-Unternehmen dynaCERT hat eine Technologie zur Nachrüstung von Dieselmotoren jeglicher Art entwickelt. Durch die Zugabe von Wasserstoff in den Verbrennungsvorgang wird der Wirkungsgrad erhöht und Verbrauch sowie Schadstoffausstoß zum Teil deutlich gesenkt. Das Unternehmen kann nun nach den Corona-Lockdowns mit uneingeschränkten Vertriebsaktivitäten die Produkteinführung vollziehen. In den kommenden Tagen werden auch die Reiserestriktionen in den USA wegfallen. In den sozialen Medien werden von dynaCERT bereits Fotos von abgeschlossenen Installationen als Beispiele für Anwendungen und Referenzen veröffentlich. Die Aktie hat enormes Potenzial, um auf das Vor-Corona Niveau zurückzukehren. Mehr dazu und was GoviEx, Hensoldt sowie eine Börsen-Chef zu sagen haben, fassen wir in dem Bericht zusammen.

Den vollständigen Artikel lesen ...