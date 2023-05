The following instruments on XETRA do have their first trading 10.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.05.2023Aktien1 KYG3902N1051 Gaush Meditech Ltd.2 AU000000RND4 Rand Mining Ltd.3 AU0000189029 Solis Minerals Ltd.4 IE000DU292E6 ADS-TEC Energy PLC5 AU0000150351 Besra Gold Inc.6 CA29158A1066 Emperor Metals Inc.7 KYG3167L1095 Enphys Acquisition Corp.8 JP3967220009 Rakuten Bank Ltd.9 FR001400GUN7 Pharnext10 CA92539R1073 Vertical Peak Holdings Inc.Anleihen1 US037833ES58 Apple Inc.2 US058498AZ97 Ball Corp.3 XS2607535684 Al Rajhi Sukuk Ltd.4 XS2616733981 Banca Transilvania S.A.5 USV28479AA77 Diamond II Ltd.6 XS2607040792 National Gas Transmission PLC7 DE000NLB4S40 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB35G6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 US67078AAF03 nVent Finance Sàrl10 USY7140EAA65 Pertamina Geothermal EnergyTbk, PT11 US718547AT95 Phillips 66 Co.12 FI4000550371 POP Asuntoluottopankki Oyj13 XS2608256827 Saudi Electricity Global Sukuk Co.14 DE000A351TB5 Stern Immobilien AG15 XS2615792947 TVL Finance PLC16 US037833ET32 Apple Inc.17 XS2621812192 Paccar Financial Europe B.V.18 DE000SH9XD19 SG Issuer S.A.