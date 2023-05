Der Distributor von Lösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays hat nach einem starken 1. Quartal mit 19 % Umsatzzuwachs auf 78,5 Mio. € und dank verbesserter Marge mit einem Sprung beim EBIT um 34 % auf 8,5 Mio. € die Prognose angehoben. Beim Umsatz will man 97 Mio. bis 110 Mio. € schaffen (bisher: 91 Mio. bis 97 Mio. €), das EBIT-Ziel hat man um rd. 25 % auf nun 10 Mio. bis 11 Mio. € angehoben. Der Auftragsbestand in Höhe von 92,4 Mio. € sichert die Perspektive ab. Die Analysten werden zeitnah mit höheren Gewinnerwartungen aufwarten. Ein - geschätztes - 2023er-KGV unter 12 ist zu günstig. Die Aktie peilt zu Recht ein neues Allzeithoch an.



