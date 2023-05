EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

STEMMER IMAGING setzt starkes Wachstum mit zweistelligen Steigerungsraten bei Umsatz und EBITDA in Q1 2023 fort



10.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Puchheim, 10. Mai 2023 STEMMER IMAGING setzt starkes Wachstum mit zweistelligen Steigerungsraten bei Umsatz und EBITDA in Q1 2023 fort Umsatzerlöse steigen um 12,6 % auf EUR 40,4 Mio. (Q1 2022: EUR 35,9 Mio.) mit starker Bruttomarge von 39,1 % (Q1 2022: 38,5 %)

EBITDA um 34,6 % auf EUR 7,4 Mio. gesteigert (Q1 2022: EUR 5,5 Mio.), EBITDA-Marge bei 18,2 % (Q1 2022: 15,2 %)

Ergebnis je Aktie erhöht sich auf EUR 0,71 (Q1 2022: EUR 0,51)

Operativer Cashflow verbessert sich um 201,4 % auf EUR 5,5 Mio. (Q1 2022: EUR 1,8 Mio.) Puchheim, 10. Mai 2023 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2023. KENNZAHLEN

(in Mio. EUR) 01.01-31.03.2023

(Q1 2023) 01.01-31.03.2022

(Q1 2022) Auftragseingang 36,1 43,4 Umsatz 40,4 35,9 EBITDA 7,4 5,5 EBIT 6,3 4,5 EBT 6,3 4,5



Die STEMMER IMAGING AG startet stark in das neue Jahr und verzeichnet im ersten Quartal erneut zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Auftragseingang der STEMMER IMAGING liegt mit EUR 36,1 Mio. unter dem lieferengpass-bedingten starken Wert des ersten Quartals 2022 (EUR 43,4 Mio.). Eine Beauftragung in Höhe von EUR 6,5 Mio. hat sich in den April verschoben. Rechnet man diesen Auftrag dem ersten Quartal 2023 zu, blieb der Auftragseingang im Vergleich zum starken Vorjahresquartal nahezu konstant. Der bereits im Januar vermeldete erneute Rekordauftrag in Höhe von nahezu EUR 14 Mio. wird hierbei jeweils erst im Quartal der Auslieferung als Auftragseingang erfasst. STEMMER IMAGING plant, diesen Auftrag vollständig im laufenden Geschäftsjahr auszuliefern. STEMMER IMAGING erzielte in den ersten drei Monaten 2023 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 40,4 Mio. und verzeichnete damit einen deutlichen Zuwachs von 12,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2022: EUR 35,9 Mio.). Das Unternehmen profitierte hierbei von einer deutlich entspannten Liefersituation. Das Wachstum der STEMMER IMAGING steht auch regional gesehen auf einer stabilen Basis: Nahezu alle Konzerngesellschaften konnten im ersten Quartal Umsätze über dem Niveau des Vorjahres berichten. Bezogen auf Endmärkte waren im Bereich der industriellen Bildverarbeitung die Zielmärkte Rohstoffe & Recycling sowie Druck & Verpackung die größten Wachstumstreiber. Im nicht-industriellen Bereich Artificial Vision verzeichnete unter anderem der Bereich Medical deutliche Zuwächse. Die Bruttomarge konnte gestützt vom höhermargigen Lösungsgeschäft sowie dem verbesserten EUR-Kurs im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 deutlich gesteigert werden und beträgt für das erste Quartal 2023 39,1 % (Q1 2022: 38,5 %). Das sonstige Kostenniveau liegt durch konsequentes, auf die Strategieumsetzung fokussiertes Kostenmanagement trotz starker Inflation lediglich EUR 0,1 Mio. über dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erzielte ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 7,4 Mio., was einer überproportionalen Steigerung von 34,6 % entspricht (Q1 2022: EUR 5,5 Mio.). Die Umsatzrendite (ROS) erhöhte sich im ersten Quartal auf 18,2 % im Vergleich zu 15,2 % im Vorjahresquartal und liegt damit im Zielkorridor der im März 2023 angepassten Mittelfristprognose mit einer EBITDA-Marge zwischen 15 und 19 %. Der operative Cashflow lag im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei EUR 5,5 Mio. und somit deutlich mit 201,4 % über dem Vorjahreswert (Q1 2022: EUR 1,8 Mio.). Der Cashflow wurde im Wesentlichen vom starken operativen Ergebnis positiv beeinflusst und lediglich durch einen moderaten Anstieg beim Working Capital - im Wesentlichen durch den auf dem Umsatzwachstum basierenden Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - geschmälert. Der Vorstand der STEMMER IMAGING hält aufgrund der weiterhin stabilen Auftragssituation und dem hohen Auftragsbestand sowie dem erfolgreichen ersten Quartal in Kombination mit einer erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr an der für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierten Umsatzspanne von EUR 163 - 176 Mio. fest und bestätigt die Gewinnprognose (EBITDA) von EUR 26 - 32 Mio. Spätestens mit der für den 10. August geplanten Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023 wird der Vorstand ein Update zur Prognose geben. Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG: "Unser Wertangebot sowohl in Bildverarbeitungskomponenten als auch im Bereich von Subsystemen wird von unseren Kunden geschätzt. Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für dieses Jahr zu erreichen und werden weiterhin daran arbeiten, unsere Position mit regionaler Expansion und Verstärkung unseres Technologieangebots weiter auszubauen." Michael Bülter, CFO der Gesellschaft, ergänzt: "Diese Resultate sind das Ergebnis der engagierten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei STEMMER IMAGING und wir sind sehr stolz auf die starken Ergebnisse auch in diesem Quartal. Wir profitieren von unserem effizienten Ressourceneinsatz, der für das zweistellige Ergebniswachstum sorgt und unser skalierbares Geschäftsmodell deutlich macht." Die Quartalsmitteilung der STEMMER IMAGING AG zum 31. März 2023 steht unter www.stemmer-imaging.com im Bereich Investoren als Download zur Verfügung.

Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie. Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen. Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen - auch im europäischen Ausland und in Lateinamerika. Kontakt: STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com



