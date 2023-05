Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) hat es neue Quartalszahlen gegeben. Eigentlich sieht das Zahlenwerk sehr positiv aus. Doch die Investoren der späten Stunde werden bereits gesehen haben: Oh Schreck! Die Aktie korrigiert trotzdem noch weiter nach der Bekanntgabe der Zahlen. Immerhin: Die PayPal-Aktie ist stabil in das Jahr 2023 gestartet. Trotzdem wird sich so mancher (auch operativ) einen Turnaround erhofft haben. Schauen wir daher einmal, wo denn eigentlich der berühmt-berüchtigte Schuh drückt. ...

