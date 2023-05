Während sich die Aktie von Siemens (WKN: 723610) seit dem Coronacrash immerhin mehr als verdoppelt hat, beeindruckt eine Tochter noch mehr: Siemens Ltd. (India) hat seit Mai 2020 um mehr als 250 % zugelegt. Lies hier, was die Aktie treibt und was Aktionäre von Siemens und Siemens Energy (WKN: ENER6Y) davon haben. Siemens India besitzt eine Sonderrolle im Siemens-Universum Als Siemens im Jahr 2020 beschloss, den Bereich "Gas and Power" als Siemens Energy abzuspalten, entstanden zwei weitgehend unabhängige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...