Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 10.05.2023

Kursziel: EUR 45,10 (bislang EUR 44,90)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Guidance nach dem ersten Quartal bestätigt



Die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2023 lagen sowohl operativ als auch unter Berücksichtigung der erzielten Einmalerträge leicht über unseren Erwartungen. Nach der erfolgreich verlaufenen Hauptversammlung und der Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von EUR 18,82 je Aktie errechnen wir ein Kursziel von EUR 45,10. Wir bestätigen trotz der bereits deutlichen Outperformance der ecotel-Aktie (+89,7% LTM) gegenüber dem DAX (+17,8% LTM) angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Base-Case-Kursperformance von 24,9% (ohne die Einbeziehung zwischenzeitlich vereinnahmter Dividenden) unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



Sowohl die Umsätze (EUR 28,6 Mio., +5,1% YoY) als auch das um Einmalerträge bereinigte EBITDA (EUR 3,4 Mio., Vorjahr EUR 2,2 Mio.) lagen leicht über unseren Erwartungen. Das Kernsegment Geschäftskunden (Umsatz Q1/2023: EUR 11,4 Mio., +0,7% YoY) profitierte über die allgemeinen Markttreiber (Ausbau der breitbandigen Internetzugänge und Verlagerung von Telefonanlagen ins Netz - Stichwort Cloud-Telefonie) hinaus insbesondere von den, Ende vergangenen Jahres abgeschlossenen Projektaufträgen; da diese nun mit zeitlicher Verzögerung umsatzwirksam werden, rechnen wir im Jahresverlauf mit einer deutlichen Beschleunigung der Umsatzzuwachsraten. Eine solche Beschleunigung ist ecotel bereits im ersten Quartal 2023 im Bereich Wholesale (Umsatz Q1/2023: EUR 17,2 Mio., +93,3%) gelungen, in dem der netzübergreifende Handel mit Telefonminuten und die Vermarktung von Datenleitungen zusammengefasst sind. Da es sich hierbei jedoch um vergleichsweise margenschwache Geschäftsaktivitäten handelt, machte sich dieser Zuwachs ertragsseitig kaum bemerkbar.



Abgesehen von den operativen Verbesserungen war die Ertragslage im ersten Quartal 2023 zusätzlich von zwei Einmaleffekten beeinflusst: (1) von der Einbringung des Segments nacamar in die Uplink Digital GmbH, wodurch nacamar von einer 100%igen zu einer 25%igen Beteiligung wurde, ecotel aber mit einem liquiditätswirksamen Barausgleich in Höhe von EUR 1,3 Mio. kompensiert wurde, und (2) von der Veräußerung von Nutzungsrechten an Internet-Ressourcen, die bei ecotel zu einem Mittelzufluss in Höhe von EUR 5,4 Mio. geführt hat; dies waren nach Unternehmensangaben rund EUR 4,0 Mio. mehr als ursprünglich geplant. Dieser außerplanmäßige Ertrag wurde Angabe gemäß nicht im operativen EBITDA gezeigt, sondern zur besseren Vergleichbarkeit bereinigt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26961.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



