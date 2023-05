EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Essen, 10. Mai 2023 - Die 11880 Solutions AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 14,5 Millionen Euro steigern können (Q1 2022: 13,4 Millionen Euro). Das EBITDA belief sich in den ersten drei Monaten 2023 auf 0,22 Millionen Euro (Q1 2022: 0,1 Millionen Euro). "2023 beginnt gut. Wir haben das schwierige Geschäftsjahr 2022 hinter uns gelassen und sind mit viel Ehrgeiz ins neue Jahr gestartet. In diesem Jahr wollen wir unsere Kosten weiter senken und noch effizienter arbeiten. Das erste Quartal war bereits ein guter Auftakt. Bei unserem Ende November gestarteten Produkt Addressable TV können wir beispielsweise schon jetzt eine dreistellige Kundenzahl verzeichnen", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.



Im Digitalgeschäft konnten in den ersten drei Monaten 2023 knapp 500 Neukunden gewonnen werden. Gleichzeitig stieg der Umsatz auf 11,4 Millionen Euro (Q1 2022: 10,3 Millionen Euro). Das EBITDA in diesem Segment lag im Berichtszeitraum bei 0,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2022: 0,4 Millionen Euro). Im Segment Telefonauskunft wurde ebenfalls ein leichtes Wachstum verzeichnet: Im ersten Quartal 2023 wurden 3,2 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet (Q1 2022: 3,0 Millionen Euro). Das EBITDA in diesem Bereich konnte leicht verbessert werden und lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bei minus 0,1 Millionen Euro (Q1 2022: -0,2 Millionen Euro). "Mit unserem Rund-um-Vermarktungsangebot können wir kleine und mittlere Unternehmen online effizient sichtbar machen und ihnen so Neukunden zuführen. Unsere reichweitenstarken Portale wie 11880.com, werkenntdenBESTEN und wirfindendeinenJOB beschleunigen die Bekanntheit unserer Unternehmenskunden", sagt Christian Maar. "Die Vorteile, die KMU mit uns als Partner haben, werden wir in diesem Jahr noch gezielter in den Fokus stellen und uns zugleich stärker auf langfristige Kundenbeziehungen konzentrieren. Um Zahlungsausfälle bei unseren Kunden weiter zu minimieren, haben wir begonnen, eine selbst entwickelte KI einzusetzen. Das gelingt bisher schon sehr erfolgreich." Die Zwischenmitteilung zum Q1 2023 der 11880 Solutions AG steht zum Download bereit unter:

https://ir.11880.com/finanzberichte





