Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 10
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.372700 USD
|IE00BJXRZJ40
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.831500 USD
|IE00BJXRZ273
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.289700 USD
|IE00BLRPQH31
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.838900 USD
|IE00BLRPQJ54
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.5891000 USD
|IE00BLRPRR04
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3.258600 USD
|IE00BLRPRQ96
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.008700 USD
|IE000HJV1VH3
|09 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.8043 USD
|IE000QRNAC66
|09 May 2023