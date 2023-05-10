Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 10.05.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
Das wollen wir auf keinen Fall verpassen! - Wo man jetzt handeln sollte…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P876 | ISIN: IE00BLRPQH31 | Ticker-Symbol: RIZF
Tradegate
10.05.23
08:01 Uhr
3,900 Euro
-0,014
-0,34 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,8923,93508:55
3,8963,93108:55
PR Newswire
10.05.2023 | 08:18
82 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 10

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.372700 USD IE00BJXRZJ4009 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.831500 USDIE00BJXRZ27309 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.289700 USDIE00BLRPQH3109 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.838900 USDIE00BLRPQJ5409 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.5891000 USDIE00BLRPRR0409 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.258600 USDIE00BLRPRQ9609 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.008700 USDIE000HJV1VH309 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.8043 USD IE000QRNAC6609 May 2023

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%!
Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück!
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.