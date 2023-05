Der Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert Gruppe startete dank besserer Chassis-Verfügbarkeit mit einem Rekordumsatz in das Geschäftsjahr 2023. In den ersten drei Monaten 2023 wurde ein Umsatz von 368,5 Mio. Euro (Vorjahr: 222,3 Mio.) erwirtschaftet, das entspricht einem Anstieg von 65,8 Prozent. Die verkauften Einheiten erhöhten sich im 1. Quartal 2023 um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA hat sich in den ersten drei Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 32,7 Mio. Euro (Vorjahr: 16,2 Mio.) verdoppelt. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 8,9 Prozent (Vorjahreswert: 7,3 Prozent). Das EBIT stieg im 1. Quartal um knapp 124 Prozent auf 20,5 Mio. Euro, das Nettorergebnis um kanpp 173 Prozent auf 17,0 Mio. Euro. Der Konzern weist zum Stichtag 31 ....

