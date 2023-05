Geht Deutschland den gleichen Weg, wie beispielsweise Frankreich, in dem wir immer größere Banken erschaffen, die "too big to fail" sind? Die Beinahe-Pleite der Credit Suisse hat die Befürchtungen geschürt, dass Europa ein ähnliches Schicksal droht, wie in den USA, wo zuletzt mehrere regionale Banken zusammenbrachen. Infolgedessen war die lang erwartete Reform zur Bankenabwicklung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...