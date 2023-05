Nach dem ruhigen Wochenauftakt kam auch am Dienstag kein richtiger Schwung auf. An den US-Börsen überwog ebenfalls die Zurückhaltung, da man sich vor wichtigen Inflationsdaten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollte. Der Dax gab zwar im Laufe des Handels nach, Dynamik auf der Abwärtsseite entwickelte er dabei aber nicht. Am Tagestief bei 15.879 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...