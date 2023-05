Airbnb warnt vor einer Abschwächung des Geschäfts. Das Umsatzwachstum im 2. Quartal soll auf den niedrigsten Stand sinken, da die Buchungen schrumpfen. Rivian hält den Ausblick. Obwohl es in der EV-Branche Produktionskürzungen hagelt, bestätigte der SUV Anbieter das Jahresziel. Electronic Arts zeigt sich optimistisch für das neue Geschäftsjahr. Insbesondere der Gewinn soll im Fiskaljahr 2024 wieder anziehen.Asien sieht am Mittwochmorgen rot. Alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung im Minus, wobei die chinesischen Indizes am ...

