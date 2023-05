Heute präsentieren die Amerikaner wieder wichtige Inflationszahlen, die das Geschehen an den Börsen für die nächsten Tage bestimmen können. Zudem stehen beim DAX und an der Börse die Aktien von Commerzbank, Rheinmetall und E.ON im Fokus. Vor den im Tagesverlauf (14:30) anstehenden Inflationszahlen aus den USA wagen sich DAX-Anleger nicht aus der Deckung. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,1 Prozent fester bei 15.978 Punkten. ...

