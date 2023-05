Die heimischen Blue Chips traten gestern in einer erneut impulsarmen Sitzung überwiegend auf der Stelle. Rückblick: Auch am gestrigen Dienstag konnte der DAX keine neuen Impulse freisetzen. Nachdem die Notierungen schon am Montag in einer engen Spanne gehandelt wurden, hielten sich die Kursbewegungen erneut in einem überschaubaren Rahmen. Während das ...

