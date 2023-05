Linz (www.anleihencheck.de) - Schweden kämpft immer noch mit massiv zu hoher Inflation, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Märzwert habe bei 10,6% gelegen, auch die Kerninflation liege bei vergleichsweise hohen 8,00%. Dem Markt dürfte aber die Leitzinserhöhung vom April um 50 Punkte auf aktuell 3,50% und das Signal der Riksbank, eine weitere Anhebung um 25 Punkte im Jahresverlauf in petto zu haben, zu wenig gewesen sein. Bis die geldpolitischen Maßnahmen in Schweden Erfolge zeigen würden, dürfte es noch ein wenig dauern. Die Krone habe nach der Notenbanksitzung auf bis 11,4278 zum Euro abgewertet und sich die letzten Tage wieder bis ca. 11,1600 entwickeln können. (10.05.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...