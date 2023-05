Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen notierten in einem recht lustlosen Handel leicht schwächer, so die Analysten der Nord LB.Laut dem slow. Zentralbankchef und Ratsmitglied Kazimir müsse die EZB die Zinsen über eine längere Zeit als derzeit von den Märkten antizipiert anheben. Am Geldmarkt preise man bisher nur noch eine Anhebung von weiteren 40 Basispunkten ein. Kazimir: "Unsere September-Prognose wird das früheste Datum sein, um zu beantworten, wie effektiv unsere Maßnahmen sind und ob sich die Inflation in Richtung des Ziels bewegt." Auch Bundesbankpräsident Nagel schlage in die gleiche Kerbe. "Wir sind noch nicht am Ende - die Zinsen sollten noch weiter steigen". ...

