RICS: Stimmung am Immobilienmarkt global etwas positiver / Auch in Deutschland leichte Erholung zu verzeichnen, Bundesrepublik nicht mehr Schlusslicht in Europa RICS veröffentlicht Global Commercial Property Monitor Q1 2023Globaler Hauptindex steigt leicht von -15 auf -11Regionale Trends sind unterschiedlich, MEA weist weiterhin relativ starke Performance aufChina verzeichnet deutlichen Aufschwung bei wichtigen IndikatorenVerschlechterung der Kreditkonditionen bremst Investoren in entwickelten Märkten ...

