Nach Ansicht von SMC-Research seien die Zahlen der cyan AG enttäuschend ausgefallen, was vor allem der noch fehlenden Betriebsgenehmigung eines Neukunden geschuldet sei. Jedoch haben sich die Aktivitäten im Cybersecurity-Geschäft sehr gut entwickelt, so dass SMC-Analyst Adam Jakubowski sowohl für 2023 als auch für die Folgejahre von einem dynamischen Umsatz- und Ergebniswachstum ausgeht. Damit sieht SMC-Research weiter hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie und bestätigt das Urteil "Speculative Buy".

cyan habe laut SMC-Research im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,5 Mio. Euro erzielt und sei damit auf Vorjahresniveau geblieben. Das Ergebnis habe dennoch deutlich verbessert werden können, bleibe aber, wie zu erwarten gewesen sei, klar im negativen Bereich. Das EBITDA und das EBIT haben bei -8,4 bzw. -14,0 Mio. Euro gelegen, der Nettoverlust sei aufgrund - nicht liquiditätswirksamer - steuerlicher Effekte sogar auf -16,5 Mio. Euro angewachsen. Auch der Cashflow sei kräftig verbessert worden, mit -6,8 Mio. Euro (Vorjahr: -10,6 Mio. Euro) aber noch im negativen Bereich geblieben.

Insgesamt seien die Zahlen aus Sicht der Analysten enttäuschend ausgefallen, was vor allem auf die noch immer fehlende Betriebsgenehmigung für einen sehr großen Neukunden im Bereich OSS/BSS zurückzuführen sei. Hierdurch sei der Umsatz des Segments statt des anvisierten Wachstums geschrumpft. Demgegenüber sei das Cybersecurity-Geschäft letztes Jahr zweistellig gewachsen. Vor allem aber habe cyan hier die Basis der aktiven Kunden auf 10 erhöhen können, was sich nach Unternehmensangaben inzwischen in einer stark steigenden Nutzerzahl niederschlage.

Zu den Highlights gehören hier die rasch vollzogenen Vertriebsstarts in Polen, Griechenland und beim bisherigen OSS/BSS-Kunden MTEL, der die Cybersecurity-Lösung seit Neustem an seine Nutzer vertreibe. Die stark steigenden Endnutzerzahlen wirken sich erfahrungsgemäß mit einigen, je nach Projekt, Wochen bis Monaten Verzögerung auf die Erlöse aus, was cyan nach eigener Aussage derzeit in einer dynamischen Entwicklung der ARR wahrnehme. Dementsprechend wolle cyan dieses Jahr wieder kräftig wachsen und den Umsatz auf 10,5 bis 13,5 Mio. Euro steigern, wobei der untere Rand im Wesentlichen schon durch das sich abzeichnende Wachstum des Cybersecurity-Segments erreichbar sein sollte. Da den zusätzlichen wiederkehrenden Einnahmen in dem Segment kaum variable Kosten gegenüber stehen, sollen durch das Umsatzwachstum der Verlust weiter deutlich reduziert und der Cash-flow in Richtung Breakeven verbessert werden, so die Analysten.

Gleichwohl liege die gesamte Prognosespanne spürbar unter ihren bisherigen Erwartungen. In Anbetracht dessen und vor dem Hintergrund der schwachen Zahlen für 2022 haben die Analysten ihre Schätzungen deutlich revidiert, halten aber an dem Szenario eines dynamischen Umsatz- und Ergebniswachstums fest. Durch die vielfältigen Fortschritte bei den Kosten, dem Cashflow und insbesondere bei der Zahl der aktiven Cybersecurity-Kunden, die sich im zunehmenden Wachstum der hochmargigen, wiederkehrenden Erlöse dieses Segments bemerkbar machen sollte, sehen sie für dieses Szenario weiterhin eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.

Die reduzierten Schätzungen, die marktbedingte Erhöhung des Diskontierungszinssatzes und die im Zuge der jüngsten Sachkapitalerhöhung gestiegene Aktienzahl haben aber eine sehr deutliche Reduktion des Kursziels bewirkt. Mit 3,60 Euro (bisher: 5,10 Euro) biete es im Vergleich mit dem aktuellen Kurs dennoch ein dreistelliges Kurspotenzial. Eine zentrale Begründung dafür sei die Erwartung, dass sich die wiederkehrenden Cybersecurity-Erlöse nun endlich in einem dynamischen Hochlauf befinden, was bereits in den Halbjahreszahlen sichtbar sein sollte. Auf dieser Grundlage bestätigen die Analysten das Urteil "Speculative Buy". (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.05.2023 um 9:45 Uhr)

