Carl Zeiss Meditec (CZM) veröffentlichte die detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2022/23, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Während sich das Umsatzergebnis gut entwickelte, blieb die EBIT-Marge aufgrund zahlreicher Gegenwinde weiterhin unter Druck. Das Management bestätigte seine kürzlich aktualisierte Prognose für das GJ 2022/23. Die Analysten von AlsterResearch sind nach wie vor der Meinung, dass die meisten negativen Faktoren der Vergangenheit, einschließlich des Covid-19-bedingten Gegenwinds in China und der damit verbundenen Probleme in der Lieferkette und bei der Materialbeschaffung sowie der Engpässe bei den Komponenten, nachgelassen haben und daher eine Erholung in H2 wahrscheinlich ist. Strategische Investitionen scheinen jedoch die Margen weiter zu beeinträchtigen. Nach einigen Feinabstimmungen leiten die Analysten von AlsterResearch ein DCF-basiertes Kursziel von EUR 110,00 ab, was die Analysten dazu veranlasst, ihre Empfehlung "HALTEN" zu bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken