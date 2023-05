Stuttgart (ots) -Sechsteilige Doku-Reihe mit Patrick Aryee, Host der BBC / Ab 16. Mai 2023 in der ARD MediathekWerden Tiere den Menschen helfen, Krankheiten zu besiegen und ihnen beibringen, lebenswichtige Ressourcen wieder aufzubauen? In der sechsteiligen Doku-Reihe "Evolve" erklärt BBC-Host Patrick Aryee das Forschungsfeld der Biomimetik. Er präsentiert Geschichten über die Errungenschaften der Evolution und versucht zusammen mit Forschenden, Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen, wichtige Zukunftsfragen der Menschheit zu beantworten. "Evolve - Die Zukunft ist tierisch" ist eine visuell eindrucksvolle Reise in eine von der Natur inspirierte Zukunft. Sechs Folgen ab Dienstag, 16. Mai 2023 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/evolve), eine Folge wird in der Nacht von 17. auf 18. Mai 2023, 0:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.BBC-Dokumentarfilmer und Wildlife-Experte Patrick Aryee erklärt NaturphänomeneIn der Doku-Reihe "Evolve" taucht der Biologe und BBC-Moderator Patrick Aryee in die Wissenschaft der Biomimetik ein, die Naturphänomene erforscht, um technische Entwicklungen voranzubringen. Es geht um die Frage, wie die Menschheit sich die Anpassungen der Evolution zunutze machen kann, um ihre eigene Zukunft zu revolutionieren. "Evolve" zeigt die Tierwelt aus überraschenden Perspektiven sowie die Entwicklungen, die die Evolution über Jahrmillionen hinweg hervorgebracht hat und die den menschlichen Ansätzen überlegen sind. Die Dokumentationen stellen Forschende und Erfinder:innen vor, die davon für die Weiterentwicklung in Medizin und Technik profitieren wollen. Aryee nimmt in "Evolve" die Zuschauer:innen mit auf eine Weltreise, um die Genialität der Erde zu entdecken.Prämierte Dokumentarfilmer:innen zeigen eindrucksvolle Bilder aus der TierweltInternationale, Emmy-prämierte Dokumentarfilmer:innen sind mit Host Patrick Aryee für "Evolve" über vier Kontinente gereist. Sie erzählen Geschichten aus Namibia, Jordanien, Großbritannien und aus den USA. "Evolve" ist eine Produktion der in Singapur ansässigen und auf aufwändige internationale Wissensdokus spezialisierten Produktionsfirma Beach House Pictures. Neben eindrucksvollen Naturbildern setzt die Doku-Reihe auch auf hyperreale Animationen mit innovativer CGI-Technik, die die Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten der tierischen Innovationen illustrieren. So macht "Evolve" klar: Die Zukunft muss, im wahrsten Sinne des Wortes, tierisch sein."Evolve - Die Zukunft ist tierisch"Ab Dienstag, 16. Mai 2023 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/evolve), eine Folge wird in der Nacht von 17. auf 18. Mai 2023, 0:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/evolve-die-zukunft-ist-tierisch.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5505563