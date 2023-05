Lassen die heutigen Daten zur Inflation in den USA (14.30Uhr deutscher Zeit) die Aktienmärkte der Wall Street endlich aus ihrem Koma erwachen? Die Handelsvolumina in den letzten beiden Tagen geradezu unterirdisch, die US-Aktienmärkte dementsprechend in diesem Zeitraum kaum verändert - warten alle auf die Zahlen zur Inflation, bevor sie sich aus dem Fenster lehnen? Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...