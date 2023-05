Ein Kursplus von über 40 % innerhalb weniger Monate ist zweifellos eine ansehnliche Kursentwicklung. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet eine Schnellrestaurantkette aus den USA einen so beeindruckenden Kurszuwachs erzielt hat. Die Rede ist von der auf Tex-Mex-Küche spezialisierten Fast-Food-Kette Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5). Was steckt hinter dieser fulminanten Entwicklung und kann das künftig so weitergehen? Heiß, heißer, Chipotle Chipotle Mexican Grill ist schon seit Jahren auf Erfolgskurs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...