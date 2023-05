Linz (www.anleihencheck.de) - Noch vor gut zwei Wochen notierte EUR/GBP bis 0,8876, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seither habe sich das Pfund zum Euro gut behaupten können und stehe derzeit bei knapp unter 0,8700. Der wesentliche Treiber für diese Entwicklung dürften die Zinserwartungen am Markt sein. Analysten würden bis in den Sommer mit zumindest zwei weiteren Zinsanhebungen seitens der Bank of England (BoE) rechnen. Und das, wo vor nicht all zu langer Zeit noch von Zinssenkungen gesprochen worden sei. ...

