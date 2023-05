VW plant dem nach dem ID.3 auch für den ID.4 ein Facelift. Dieser Schritt war naheliegend, in einem Medienbericht werden nun erste, mögliche Details zum Zeitplan und den Umfängen der Modellpflege genannt. Denn im Gegensatz zu der in diesem Frühjahr vorgestellten Auffrischung des ID.3, die vor allem kosmetischer Natur war und einige Ausstattungs-Details betraf, soll es beim ID.4 auch an die Technik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...