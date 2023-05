Mit dem Ausklingen der Pandemie dürften viele die Aktie von Novavax schon vom Radar verloren haben und die meiste Zeit hatte das Papier in den letzten Monaten mit einem geradezu desaströsen Abwärtstrend zu kämpfen. Noch immer ist es von vergangenen Höchstständen weit entfernt. Doch zumindest am gestrigen Dienstag konnte es ein dickes Ausrufezeichen hinterlassen.Anzeige:In der Spitze ging es für Novavax (US6700024010) gestern um mehr als 50 Prozent aufwärts. Darauf folgte zwar eine recht schnelle Korrektur. Per Handelsschluss ...

