Microsoft könnte mit seinem KI-Vorstoß zum führenden Cloud-Computing-Unternehmen werden. Bernstein-Analyst Mark Moerdler hat am Dienstag in einer sehr bullishen Mitteilung einen Ausblick auf die Position von Microsoft auf dem schnell wachsenden KI-Softwaremarkt gegeben. Das Unternehmen könnte irgendwann sogar Amazons AWS überholen.Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradMicrosoft, das mehr als 10 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investiert hat, hat mit der Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...