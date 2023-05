Mit dem Total-Return-Ansatz erzielen Sie Rendite, unabhängig davon wie sich die Börse entwickelt. So verdienen Sie in jeder Marktsituation Positive Rendite erzielen, egal ob die Börse sich gerade in einer Hausse, Baisse oder einem Seitwärtstrend befindet? Hört sich gut an und mit dem Total-Return-Ansatz kann dieses Ziel sogar erreicht werden. In seinem neuen Börsendienst Die Derivate-Strategie verfolgt Stefan Mayriedl durch den geschickten Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...