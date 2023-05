Mercedes-Benz: Gehebelte Tradingchancen mit (Turbo)-Calls

Nach dem kräftigen Kursanstieg zwischen Oktober 2022 und März 2023 befindet sich die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) seit ihrem 12-Monatshoch vom 6. März 2023 bei 75,92 Euro in einer Konsolidierungsphase. Die anhaltende Stabilisierung des chinesischen Automobilmarktes sowie die Heraufstufung der Bonität durch S&P Global Ratings von "A-" auf "A" sollten den Aktienkurs nach dem Dividendenabschlag wieder beflügeln.

Wegen der überzeugenden Ergebnisse in einem schwierigen Marktumfeld und den positiven Aussichten bekräftigten Experten in ihren jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 108 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in Kürze den Dividendenabschlag aufholen kann und wieder auf 70,25 Euro zulegen kann.

Call-Optionsschein mit Strike bei 68 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis 68 Euro, Bewertungstag 21.7.23, BV 0,1, ISIN: DE000PN2V7A3, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 67,01 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in den nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 70,25 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Calls auf etwa 0,43 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,00 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL2CLM4, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 67,01 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 70,25 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,62 Euro (+88 Prozent) erhöhen - sofern die Mercedes-Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,001 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,001 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ9D4X4, wurde beim Mercedes-Benz-Kurs von 67,01 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie auf 70,25 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,72 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de