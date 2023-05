NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO 1) habe seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er rechnet auch mit Blick auf den erwarteten Bewertungsrückgang im Portfolio insgesamt mit einer negativen Kursreaktion./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

