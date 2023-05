Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN DE000A1681X5/ WKN A1681X) und der Notar Dr. Olaf Gerber mit Amtssitz in Frankfurt am Main in seiner Eigenschaft als Abstimmungsleiter der Abstimmung ohne Versammlung vom 2. Mai 2023 bis zum 4. Mai 2023 laden alle Inhaberinnen und Inhaber der SINGULUS-Anleihe (Schuldverschreibungen SINGULUS TECHNOLOGIES AG, ISIN DE000A2AA5H5/ WKN A2AA5H) dazu ein, an der zweiten Gläubigerversammlung am 30. Mai 2023 teilzunehmen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. ...

