Paris (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhungen in den USA haben Vermögenswerte aus Schwellenländern, insbesondere Schwellenländeranleihen, negativ beeinflusst. Die jetzt bevorstehende Aussicht auf einen Höchststand der US-Zinsen ist positiv für Schwellenländeranleihen, insbesondere wenn sich die Rohstoffmärkte erholen, so Jean-Marie Mercadal, CEO von SYNCICAP Asset Management - Teil des fünfgrößten französischen Vermögensverwalters Ofi Invest AM. ...

