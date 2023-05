Toyota Motor Europe (TME) hat sich mit der niederländischen VDL Groep (VDL) zusammen geschlossen, um mit seiner Brennstoffzellentechnologie schwere Wasserstoff-Lkw in Europa zu realisieren. Die VDL Groep soll noch in diesem Sommer einen ersten H2-Lkw mit einem nachgerüsteten Brennstoffzellenmodul von Toyota auf die Straße bringen. Weitere Fahrzeuge sollen ab Herbst folgen, wie es in einer Mitteilung ...

