Worüber am Wochenende noch gemunkelt wurde, das wurde zu Beginn der neuen Woche nun auch bestätigt. Volkswagen trennt sich fast vom gesamten Vorstand der Software-Tochter Cariad. Als neuer Chef soll künftig laut Informationen des "Handelsblatt" Peter Bosch auftreten, der aktuell noch für Bentley die Verantwortung trägt.Anzeige:Nicht nur der Chefposten wird neu besetzt, sondern so ziemlich alle Management-Positionen bei der Software-Tochter, welche in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen sorgte. Einzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...