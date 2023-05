Die Interpretation der Q2-Zahlen ist mitunter peinlich. U.a. lesen wir, dass der ein oder andere Kommentator die Behauptung aufstellt, wann TUI wieder profitabel werde stehe in den Sternen. Dabei gilt: Operativ war man bereits im letzten Jahr profitabel. Die aktuellen Zahlen deuten für das laufende Jahr ein EBIT um ca. 900 bis 930 Mio. € an, es wäre knapp eine Verdoppelung. Das wären rd. 0,75 bis 0,85 € Gewinn je Aktie. Für 2023/24 ist sogar deutlich mehr anzunehmen bei weiterem Abbau der Verschuldung. Wir gehen morgen in der Bernecker Daily nochmals detaillierter darauf ein. Jedenfalls: TUI war bei uns in den letzten Jahren mehrfach zum Bär der Woche gekrönt. Jetzt drehen wirs zum Positiven. Die Restrisiken sind überschaubar.



Volker Schulz



Redaktionsleiter



Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH





