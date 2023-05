STILLSTAND AN DER WALL STREET: Das Handelsvolumen sackte in den vergangenen Tagen auf den tiefsten Stand seit mehreren Monaten, an den Börsen herrscht Zurückhaltung. Positiv bleibt weiterhin, dass der Nasdaq 100 sein Plus von gut 20 Prozent seit Jahresbeginn halten kann und heute auf ein neues Verlaufshoch steigen könnte (Konsolidierung über die Zeit). Auf der anderen droht die Patt-Situation auf ...

