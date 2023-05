NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit Blick auf die Bestellung von 150 Boeing-Mittelstreckenjets sowie die Option auf weitere 150 Maschinen diesen Typs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Billigfluggesellschaft sollte die Bestellung dank ihrer starken Bilanz und Barmittelschöpfung aus eigenen Mitteln finanzieren können und kaum auf eine teure Fremdfinanzierung angewiesen sein, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die europäischen Fluggesellschaften kämen gestärkt aus der Corona-Pandemie, und die Ryanair-Aktie biete die Möglichkeit, einen "strukturellen Gewinner" zu kaufen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken