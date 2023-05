Die LAIQON AG bietet ihren Aktionären gegenwärtig eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro an. Die Bezugsfrist des "Wandlers" läuft noch bis zum 17. Mai - er wird jährlich mit 7,00% verzinst und hat einen anfänglichen Wandlungspreis von 10,50 Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Achim Plate, CEO der LAIQON AG, über die aktuelle Kapitalmarkt-Transaktion sowie über die Geschäftsentwicklung und die weitere Ausrichtung des Hamburger Asset Managers gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Plate, stellen Sie uns die LAIQON AG doch kurz in wenigen Worten vor? Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens?

Achim Plate: Wir haben seit 2019 einen innovativen Asset Manager geformt. Mit einem aktuellen Asset under Management-Volumen (AuM) von 6 Mrd. Euro gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Asset Managern in Deutschland. Dabei sind wir in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, wo wir aktive Fonds und Spezialmandate managen, im Wealth Management, wo wir vermögende Kunden betreuen, und im Bereich Digital Wealth, wo wir insbesondere KI-Lösungen anbieten, aktiv.

"Herzstück und Synergieträger ist unsere digitale Asset Plattform 4.0"

In unserem Ansatz als Asset Management Factory kombinieren wir IQ, sprich die Erfahrung und Kompetenz von Asset- und Wealth-Managern, mit Künstlicher Intelligenz (KI), nutzen also die Macht der Daten für zukunftsweisende Wealth-Produkte und -Lösungen. Alleinstellungsmerkmal, Herzstück und Synergieträger der Gesellschaft ist unsere digitale Asset Plattform 4.0. Sie befähigt uns, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Anleihen Finder: Vielen Marktteilnehmern sind Sie wohl eher unter dem vorherigen Namen Lloyd Fonds bekannt - was hat sich mitsamt der Umbenennung zur LAIQON AG auch operativ verändert?

Achim Plate: Was wir unter unserem neuen Markennamen LAIQON seit Anfang 2023 anbieten, geht weit über den bisherigen Markenauftritt hinaus. Der neue Name unterstreicht unseren Anspruch, uns als Premium-Qualitätsanbieter im Markt zu positionieren. Operativ steht die Weiterentwicklung unserer Plattform im Zentrum unserer Vertriebs- und Wachstumsstrategie GROWTH 25. Zielbild ist ein datengetriebenes Wealth-Produkt- und -Lösungsportfolio für Kunden und Partner mit hoher Skalierbarkeit.

Anleihen Finder: Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie konkret an? Wie gestaltet sich die Performance Ihrer Fonds und Anlageprodukte (in schwierigen und volatilen Marktzeiten)?

Achim Plate: Wir können Stand heute unseren privaten und institutionellen Kunden mehr als 50 Wealth-Produkte und -Lösungen anbieten. Dabei steht nachhaltiges Investieren als Symbiose aus den entsprechenden Präferenzen unserer Kunden und definierten Nachhaltigkeitszielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...