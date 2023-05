Ein Artikel von Jonas Piela, Managing Director Piela & Co. Digital ConsultantsDie Erfindung der Dampfmaschine, die Verbreitung des Internets oder die Vorstellung des allerersten iPhones - kein Superlativ ist in diesen Tagen zu groß, um die vermeintliche Bedeutung der KI-Software ChatGPT zu beschreiben. Doch ob der November 2022 im Rückblick wirklich als Zäsur in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist noch immer offen. Immer wieder beeindruckt ChatGPT mit gut strukturierten Antworten auf komplexe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...