Grüner Strom erzielt schon heute höhere Preise als herkömmlich erzeugter. Zumindest bei Direktverträgen lässt sich mit der sauber produzierten Energie eine Premium-Marge erzielen. Doch das ist nur der Anfang. Strom wird in Zukunft in vielen Qualitätsstufen angeboten werden - je nachdem, welche Features ihn begleiten. Ein Kommentar von Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Dass etwa Braunkohlestrom mit zum schmutzigsten gehört, was der Markt zu bieten hat, ist nachvollziehbar. Danach folgen vielleicht Strom aus Steinkohle, aus Öl, aus Gas, ...

