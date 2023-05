Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. Mai 2023 die Umgestaltung des Beckens vor dem Landtagsgebäude in Vaduz genehmigt.Das derzeit mit Eisenbahn-Steinen befüllte Becken soll zur Förderung der Biodiversität verändert werden. Es sollen grosse Pflanzenbeete mit heimischen Stauden und artenreichen Wildblumen gepflanzt werden, die abwechselnd, fast während des gesamten Jahresverlaufs blühen. Im Randbereich soll das Becken durch sehr feinen, geharkten Kies aufgefüllt werden. Dort werden Steine aus Liechtenstein als Trittsteine eingelegt, die den Unterhalt erleichtern und die Zugänglichkeit gewährleisten.Mit der Umgestaltung soll eine ökologische und optische Aufwertung erreicht und eine hohe und ansprechende Artenvielfalt gefördert werden. Mit der Klimastrategie Liechtenstein 2050 und als Mitgliedstaat des Übereinkommens über die biologische Vielfalt hat sich Liechtenstein dem Erhalt der Biodiversität und ihrer nachhaltigen Nutzung verpflichtet. Mit der Begrünung öffentlicher Flächen möchte das Land Liechtenstein seine Vorbildfunktion wahrnehmen und durch gezielte Eingriffe Biodiversität und Lebensqualität fördern.Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit den geplanten Veranstaltungen auf dem Peter-Kaiser-Platz.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906389