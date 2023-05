HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Cancom von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters dürften eher mäßig ausfallen und die Jahresziele bestätigt werden, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management dürfte aber die richtigen Schritte machen, um effizienter zu werden. Nach dem derzeitigen Übergangsjahr sollte dies 2024 sichtbar werden./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:56 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken