Die börsennotierte Semperit-Gruppe verzeichnete im 1. Quartal ein Umsatzplus von 2 Prozent auf 185,2 Mio. Euro. Der Anstieg wurde insbesondere durch die Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise erzielt, die Absatzmengen gingen in allen Industriesegmenten außer Sempertrans zurück, so das Unternehmen. Das EBITDA konnte um 2,7 Prozent auf 20,8 Mio. Euro gesteigert werden, das EBIT um 4,2 Prozent auf 13,2 Mio. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet das Unternehmen mit einer gedämpften Entwicklung und stellt ein EBTDA des fortgeführten Geschäftsbereichs am unteren Ende der Bandbreite zwischen 70 und 90 Mio. Euro in Aussicht. "Dies bedeutet, dass die derzeitige Konsensprognose von 82 Mio. Euro mit Sicherheit nach unten korrigiert wird", meinen ...

