10.05.2023 / 15:00 CET/CEST

Die WashTec AG mit Sitz in Augsburg schreibt das Mandat zur Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der WashTec AG und des zusammengefassten Lageberichts sowie der Jahresabschlüsse von in den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2024 aus. Hierzu zählt auch die gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2024.



Wirtschaftsprüfer (m/w/d) und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können ihr Interesse an der Ausschreibung bis zum 17. Mai 2023 (24:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) unter ausschreibung@washtec.com mitteilen.



Nach Ablauf dieser Frist und Unterzeichnung einer Erklärung zur Unabhängigkeit und zur Verschwiegenheit erfolgt der Versand der Ausschreibungsunterlagen an die interessierten Wirtschaftsprüfer (m/w/d) und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.



Augsburg, im Mai 2023

WashTec AG





Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135



