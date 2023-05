Salesforce: Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: CRM ISIN: US79466L3024



Rückblick: Salesforce vertreibt im Bereich des Cloud-Computing Software und Speicherlösungen für Unternehmen. Durch die CRM-Lösungen des Unternehmens sollen die Kosten für Hard- und Software, IT-Management und Wartung reduziert werden. Die Aktie konnte im heurigen Börsenjahr bereits stark zulegen. Gestern sahen wir dann den Ausbruch auf eine neues 52-Wochenhoch.

Meinung: Salesforce will schneller wachsen als der breitere Markt. Dies macht die Wachstumsaktie interessant. Charttechnisch haben wir mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung bereits ein Kaufsignal erhalten. Die Q1-Zahlen will Salesforce am 31.05. veröffentlichen, was uns die Möglichkeit gibt, den Trade einige Zeit laufen zu lassen.

Chart vom 09.05 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 203.30 USD



Setup: Bei weiterer Stärke bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Als Absicherungslevel würde sich der Bereich unterhalb des EMA-20 anbieten.

Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CRM



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.