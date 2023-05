Die STEMMER IMAGING AG startet stark in das neue Jahr und verzeichnet im ersten Quartal erneut zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Auftragseingang der STEMMER IMAGING liegt mit EUR 36,1 Mio. unter dem lieferengpass-bedingten starken Wert des ersten Quartals 2022 (EUR 43,4 Mio.). Eine Beauftragung in Höhe von EUR 6,5 Mio. hat sich in den April verschoben. Rechnet man diesen Auftrag dem ersten Quartal 2023 zu, blieb der Auftragseingang im Vergleich zum starken Vorjahresquartal nahezu konstant. Der bereits im Januar vermeldete erneute Rekordauftrag ...

